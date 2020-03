Nordkorea feuerte drei Kurzstrecken-Flugkörper ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montagmorgen drei Kurzstrecken-Flugkörper in Richtung Ostmeer abgefeuert.Südkoreas Vereinigter Generalstab teilte mit, das Militär habe verschiedenartige Kurzstrecken-Projektile erfasst, die Nordkorea gegen 7.36 Uhr in der Umgebung von Sondok in der Provinz Süd-Hamgyong in Richtung Ostmeer geschossen habe.Die Projektile flogen bis zu 200 Kilometer weit. Die Maximalhöhe wurde auf rund 50 Kilometer geschätzt. Die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA analysierten zurzeit Daten zu den Abschüssen.Laut einem Militärvertreter schoss Nordkorea anscheinend neben drei Kurzstrecken-Projektilen auch Geschosse mit verschiedenartigen konventionellen Mehrfachraketenwerfern ab.Das Militär geht davon aus, dass Nordkorea im Rahmen seines Wintermanövers eine gemeinsame Schießübung abgehalten habe, nach den vorherigen Übungen am 28. Februar und am 2. März.Der Vereinigte Generalstab äußerte starkes Bedauern über die neuen Starts. Diese Handlung stehe im Widerspruch zum Geist der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom 19. September, in der Süd- und Nordkorea gemeinsame Bemühungen um den Abbau militärischer Spannungen und die Vertrauensschaffung auf der koreanischen Halbinsel vereinbart hätten, hieß es.Die Streitkräfte beobachten die Situation hinsichtlich eventueller weiterer Starts mit großer Aufmerksamkeit und halten gleichzeitig die Verteidigungsbereitschaft aufrecht.