Börse in Seoul wegen Coronasorgen auf Talfahrt

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse ist am Montag wegen der Sorge vor dem Corona-Virus auf Talfahrt gegangen.Der Leitindex Kospi verlor 4,19 Prozent auf 1.954,77 Zähler. Der Technologieindex Kosdaq beendete den Handel bei einem Stand von 614,6 Punkten oder 4,38 Prozent niedriger.Die Landeswährung Won verlor gegenüber dem Dollar an Wert. Ein Dollar wurde bei Handelsende zu 1.204,2 Won gehandelt, nach 1.192,3 Won am letzten Handelstag.Neben der Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hatten auch fallende Ölpreise die Börse belastet. Auch in Saudi-Arabien, dem wichtigsten Ölförderland kam es zu einem Corona-Ausbruch.Die Anleger hielten nach sicheren Anlagen wie Anleihen und dem japanischen Yen Ausschau, berichteten Analysten in Seoul der Nachrichtenagentur Yonhap.