Seoul will noch diese Woche Landsleute aus Iran ausfliegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will noch im Laufe der Woche eine Chartermaschine einsetzen, um Landsleute aus dem Iran auszufliegen.Ein Mitarbeiter des Außenministeriums sagte, es würde ermittelt, wer zurückkehren wolle. Mit der Bereitstellung einer Chartermaschine gebe es keine Probleme. Der Evakuierungsflug werde noch vor dem Wochenende erfolgen, hieß es.Angaben des Ministeriums zufolge hätten bisher 80 Landsleute im Iran Interesse an einer Rückkehr angemeldet, hieß es weiter.In dem vom neuartigen Coronavirus hart betroffenen Land wurden allein am Sonntag 49 Todesfälle wegen des Virus gemeldet, mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Mit insgesamt 194 Todesopfern verzeichnet der Iran die dritthöchste Gesamtzahl an Todesopfern hinter China und Italien.Wegen der US-Wirtschaftssanktionen hat das Land zudem Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Medikamenten.