Photo : YONHAP News

Die Zahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea liegt bei 7.478.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten mit, nach dem Stand von 16 Uhr am heutigen Montag sei die Zahl der Infizierten um 96 gestiegen. Die Zahl der Todesopfer betrage 51. 65 Patienten befänden sich in einem kritischen Zustand, hieß es.Die Zahl der als vollständig geheilt geltenden Patienten stieg auf 166. Allein am Sonntag wurden 36 Patienten aus der Quarantäne entlassen.