Nach Einschränkung des Reiseverkehrs reisen kaum noch Südkoreaner nach Japan

Photo : YONHAP News

Nachdem Südkorea und Japan gegenseitig ihre Auflagen für die Einreise verschärft haben, reisen kaum noch Südkoreaner nach Japan.Laut der südkoreanischen Botschaft in Tokio kamen am Montag, dem ersten Tag nach der Inkraftsetzung der verschärften Auflagen, lediglich fünf südkoreanische Staatsbürger mit dem Flugzeug in Japan an. Es gab nur drei Flüge aus Südkorea nach Japan. In den Maschinen befanden sich insgesamt 141 Passagiere, einschließlich der fünf Südkoreaner.Japan hatte letzte Woche beschlossen, dass mit Gültigkeit ab dem gestrigen Montag Südkoreaner bis Ende März nicht visumfrei einreisen dürfen. Aus Südkorea kommende Reisende werden aufgefordert, sich zwei Wochen lang aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Auch öffentliche Transportmittel sollen sie nicht nutzen. Tokio begründete die Entscheidung mit der starken Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Südkorea.Aufgrund der strengen Auflagen wollen die meisten Südkoreaner auf Japan-Reisen offenbar verzichten.