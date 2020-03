Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation ist die Gefahr einer Coronavirus-Pandemie "sehr real" geworden.Die Zahl der Infektionen weltweit habe über das Wochenende 100.000 übertroffen, sagte Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag auf einer Pressekonferenz in Genf.Doch wäre es die erste Pandemie in der Geschichte, die kontrolliert werden könne. Die Welt sei dem Virus nicht auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.Tedros wies auf die Fortschritte in China und Südkorea im Kampf gegen Covid-19 hin. In Südkorea gehe die Zahl der Neuinfektionen zurück.Auch habe Südkorea seine Anstrengungen verstärkt, um alle Infizierten ausfindig zu machen. Selbst Drive-Thru-Tests seien eingeführt worden, um das Netz auszuweiten.