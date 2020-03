Außenministerin äußert Bedauern über Saudi-Arabiens Einreiseverbot für Südkoreaner

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha hat gegenüber Saudi-Arabien tiefes Bedauern über die Verhängung eines Einreiseverbots für Südkoreaner geäußert.Ihr Bedauern habe Kang am Montag während eines Telefongesprächs mit ihrem saudi-arabischen Amtskollegen Faisal bin Farhan Al Saud geäußert, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Saudi-Arabien hatte am 27. Februar erklärt, nur noch Südkoreaner mit gültiger Aufenthaltserlaubnis ins Land zu lassen, hatte die Maßnahme am folgenden Tag aber gleich wieder gelockert. Am 8. März wurde dann ein Einreiseverbot für alle Südkoreaner verhängt.Kang betonte, dass die südkoreanische Regierung im Kampf gegen das neuartige Coronavirus alle Kräfte aufbiete. Sie verwies dabei auf hohe Testkapazitäten sowie eine zügige und transparente Bekanntmachung von Informationen. Zudem würden die Gegenmaßnahmen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen.Kang erwähnte, dass sich südkoreanische Unternehmen an wichtigen Infrastrukturprojekten in Saudi-Arabien beteiligen und dadurch zu dessen wirtschaftlicher Entwicklung stark beitragen würden. Sie bat daher, die Entscheidung zu überdenken, damit südkoreanische Unternehmer bei der Einreise keine Schwierigkeiten bekommen.Faisal erläuterte laut dem Ministerium, dass das Einreiseverbot angesichts der zunehmenden Zahl der Corona-Infektionen in Saudi-Arabien zwingend gewesen sei. Er wolle mit den zuständigen Ministerien aber wohlwollend überprüfen, ob das Einreiseverbot für südkoreanische Unternehmer möglicherweise gelockert werden kann.