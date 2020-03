China will fünf Millionen Mundschutzmasken nach Südkorea exportieren

Photo : YONHAP News

China will Mundschutzmasken nach Südkorea exportieren, das unter einem Mundschutz-Engpass leidet.Das teilte ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Seoul am Montag mit. China wolle ab Dienstag Mundschutzmasken schicken, um die südkoreanische Regierung und die Bürger im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen.Laut der Botschaft will China fünf Millionen Stück, darunter Chirurgenmasken und N95-Masken, liefern.China wolle künftig weiter Mundschutzmasken nach Südkorea exportieren und habe bereits über einen diplomatischen Kanal über die Entscheidung informiert. Anlass für die Entscheidung der chinesischen Regierung sei Warmherzigkeit und die Freundschaft als Nachbarn, hieß es.Wie die Botschaft weiter mitteilte, sei China sei außerdem zur gegenseitigen Versorgung mit Materialien bereit. Darüber hinaus wolle man Informationen und Erfahrungen teilen und für eine gemeinsame Verhinderung und Kontrolle der Epidemie kooperieren. Gemeinsam mit Südkorea wolle man Covid-19 schnell bekämpfen.Der chinesische Botschafter Xing Haiming hatte am 6. März beim Treffen mit einem leitenden Beamten des südkoreanischen Außenministeriums angeboten, 100.000 N95-Masken, eine Million Chirurgenmasken und 10.000 Schutzkleidungs-Sets zur Verfügung zu stellen.