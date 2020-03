Im Ae-ji schafft als erste Südkoreanerin Olympia-Qualifikation im Boxen

Photo : YONHAP News

Im Ae-ji hat sich als erste Südkoreanerin im Boxen für die Olympischen Spiele qualifiziert.Im Viertelfinale in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm bei der olympischen Qualifikation für Asien und Ozeanien am Montag in Amman, Jordanien besiegte sie Sakshi Chaudhary aus Indien klar mit 5:0.Mit dem Einzug ins Halbfinale steht ihre Teilnahme bei den Olympischen Spielen bereits fest, weil die vier Bestplatzierten in Tokio starten können.Das Frauenboxen zählt seit den Spielen 2012 in London zum olympischen Programm. Bislang konnte jedoch noch keine Südkoreanerin bei Olympia boxen.Insgesamt 13 Südkoreaner, darunter acht Männer und fünf Frauen, kämpfen in der Qualifikation um einen Startplatz bei den Spielen in Tokio. Im sicherte sich als erste aus dem südkoreanischen Team ein Olympiaticket.