Neuer Cluster mit Corona-Infizierten in Seouler Call-Center

Photo : YONHAP News

In Seoul ist im Zusammenhang mit einem Call-Center ein neuer Cluster mit Corona-Infizierten aufgetreten.Im südwestlichen Bezirk Guro wurden am Montag rund 30 neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst.14 Mitarbeiter und Trainees eines Call-Centers im Gebäude der Ace-Versicherung in Sindorim seien positiv auf den Covid-19-Erreger getestet worden, teilte die Bezirksverwaltung von Guro-gu mit.54 der 207 Mitarbeiter hätten den Virus-Test machen lassen. 14 Personen, darunter sieben Einwohner des Bezirks, seien positiv getestet worden.Das 12-stöckige Haus sei geschlossen worden. Dort sei umgehend eine Desinfektion durchgeführt worden.In der Stadt Incheon seien ausgehend von den Infizierten in dem Call-Center 13 Fälle neu hinzugekommen, in der zur Gyeonggi-Provinz gehörenden Stadt Gwangmyeong zwei.