Wirtschaft Kospi startet im Minus

Nach einem starken Kurseinbruch an der New Yorker Börse am Montag ist die Börse in Südkorea am Dienstag im Minus gestartet.



Der Leitindex Kospi startete bei 1.942,85 Zählern, 11,92 Punkte oder 0,61 Prozent niedriger als am Vortag. Um 9.02 Uhr stand der Index bei 1.942,86 Punkten.



Der Technologieindex Kosdaq verlor zum Handelsstart um 1,32 Prozent verglichen mit dem Vortag auf 606,47 Zähler.



Am Montag (Ortszeit) überschatteten die Sorge über das neuartige Coronavirus und der Ölpreisverfall die Börsen in den USA und Europa. In New York kam es an der Börse zu einer Talfahrt. Der Handel musste sogar zeitweise ausgesetzt werden. Der Dow Jones Index stürzte um fast acht Prozent ab, alle drei Indizes verbuchten enorme Verluste.



Die wichtigsten europäischen Börsen verloren sieben bis acht Prozent.