Südkorea will Leerverkäufe strenger regulieren

Photo : YONHAP News

Südkorea will Leerverkäufe an der Börse strenger regulieren.Wegen des Corona-Ausbruchs in Südkorea war es an der hiesigen Börse zuletzt zu starken Kursschwankungen gekommen.Finanzminister Hong Nam-ki sagte am Dienstag, für die kommenden drei Monate würden die Kriterien gelockert, nach denen Aktien von Leerverkäufen ausgenommen werden können.Gemäß der vorübergehenden Maßnahme können die Finanzbehörden nach Handelsschluss für überhitzte Aktien Leerverkäufe am folgenden Handelstag verbieten.Die Finanzaufsichtsbehörde Financial Services Commission will Details morgen nach dem Börsenschluss bekannt geben.Zuletzt hatte die koreanische Börse stark unter Leerverkäufen gelitten, da insbesondere ausländische und institutionelle Anleger verstärkt auf sinkende Aktienkurse gewettet hatten.Südkorea hatte bereits zur Zeit der globalen Finanzkrise 2008 sowie 2011 Leerverkäufe vorübergehend verboten.