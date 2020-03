Internationales Südkorea verschärft Reisewarnung für Italien

Südkorea hat seine Reisewarnung für Italien verschärft.



Das Außenministerium rät nun auch vom Besuch Piedmonts und Marches im Nordwesten und mittleren Osten ab. Für die Gebiete wurde Warnstufe 2 beschlossen, wonach von Reisen dorthin abgeraten wird.



Bereits im letzten Monat war den Landsleuten empfohlen worden, auf Reisen in den Norden Italiens, namentlich Lombardei, Emilia-Romagna und Veneto, zu verzichten.



Das Ministerium erläuterte zu der Entscheidung, dass rund 90 Prozent der jüngsten Infektionsfälle mit dem Covid-19-Erreger in diesen fünf Provinzen vorgekommen seien.



Südkoreanern, die in diesen Gebieten wohnen, riet das Ministerium zu besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Wer Reisen dorthin plane, solle eine Absage erwägen.