Zahl der Coronavirus-Infektionen in Südkorea steigt auf 7.513

Die Zahl der bestätigen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea ist auf 7.513 gestiegen.Am Montag seien 131 Neuinfektionen nachgewiesen worden, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag mit.Die Gesamtzahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus liegt bei 54. Die Sterblichkeitsrate beträgt 0,7 Prozent.Am Montag konnten weitere 81 Infizierte aus der Quarantäne entlassen werden. Damit stieg die Zahl der geheilten Patienten auf 247.In Daegu wurden 92 Neuinfektionen bestätigt. Damit wurde in der schwer betroffenen Stadt erstmals seit dem 26. Februar die 100er-Marke unterschritten.In Daegu wurden bisher 5.663 Corona-Infizierte bestätigt, in der Provinz Nord-Gyeongsang 1.117. Auf beide Regionen entfallen rund 90 Prozent sämtlicher Infektionsfälle im Land.Neben den Infizierten wurden bisher 202.631 Personen auf den Covid-19-Erreger getestet. Bei 184.179 Personen war das Ergebnis negativ, die anderen warten noch auf das Testergebnis.