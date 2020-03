Nordkoreas Medien: Kim Jong-un beaufsichtigt Artillerieübung

Photo : YONHAP News

Laut Nordkoreas Staatsmedien hat Machthaber Kim Jong-un am Montag eine Artillerieübung vor Ort beaufsichtigt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass Kim eine Schießübung zur Überprüfung der militärischen Fähigkeit zum Gegenangriff von Langstrecken-Artillerieeinheiten an der Front geleitet habe. Details zur Art der Geschosse wurden nicht genannt.Der Vereinigte Generalstabschef der nordkoreanischen Volksarmee Pak Jong-chon habe den Machthaber begleitet. Kim habe sich mit dem Übungsergebnis sehr zufrieden geäußert und die vollständige Einsatzbereitschaft der Truppen gelobt, hieß es.Südkoreas Vereinigter Generalstab hatte am Montag mitgeteilt, dass Nordkorea in der Umgebung der östlichen Stadt Sondok drei Kurzstrecken-Flugkörper und mehrere Dutzend Geschosse mit Mehrfachraketenwerfern abgefeuert habe.Die Übung am Montag erfolgte fünf Tage nachdem Kim ein Schreiben an Südkoreas Präsident Moon Jae-in geschickt hatte, in dem er Unterstützung im Kampf gegen Covid-19 bekannt gab. Es handelt sich um die zweiten Starts von Kurzstrecken-Flugkörpern in diesem Jahr nach den Starts am 2. März.