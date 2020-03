Ausgaben für Privatunterricht für Schüler übertrafen letztes Jahr 20 Billionen Won

Photo : YONHAP News

Die Gesamtausgaben der Südkoreaner für den Privatunterricht von Schülern haben letztes Jahr die Marke von 20 Billionen Won übertroffen.Nach Angaben des Statistikamtes stiegen die entsprechenden Kosten um 7,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf 21 Billionen Won (17,6 Milliarden Dollar) im Jahr 2019.Damit wurde der bisher stärkste Anstieg verzeichnet, obwohl die Zahl der Schüler um 2,4 Prozent auf 5,45 Millionen schrumpfte.Grund ist der gestiegene Anteil der Schüler, die Privatunterricht in Anspruch nahmen. Der Anteil wuchs von 72,8 Prozent im Vorjahr auf 74,8 Prozent. Zugleich wurde mehr Unterricht in Anspruch genommen, und zwar 6,5 Stunden in der Woche nach 6,2 Stunden im Jahr davor.Die Pro-Kopf-Ausgaben für den Privatunterricht stiegen um 10,4 Prozent auf 321.000 Won (269 Dollar) im Monat. Bei einem Oberschüler waren es 365.000 Won, während für einen Mittelschüler im Schnitt 338.000 Won ausgegeben wurden. Bei einem Grundschüler waren es 290.000 Won.