Börse in Seoul kann wieder zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Dienstag wieder zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 0,42 Prozent auf 1.962,93 Zähler. Am Montag war der Kospi wegen des Ölpreisverfalls um 4,2 Prozent auf den tiefsten Stand seit August letzten Jahren eingebrochen.Grund für den heutigen Anstieg war die Erleichterung der Anleger, dass sich der Anstieg der Neuinfektionen mit dem neuen Coronavirus in Südkorea verlangsamte.Der Index habe im Plus geschlossen, da institutionelle Anleger auf Schnäppchenjagd gegangen seien. Auch Bemerkungen des US-Präsidenten Donald Trump, dass er Maßnahmen zur Unterstützung der vom Coronavirus betroffenen Geschäftszweige ergreifen wolle, hätten offenbar die Anleger zum Kaufen ermutigt, sagte Noh Dong-kil von NH Investment & Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.