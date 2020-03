Mehrere Militärmanöver mit südkoreanischer Beteiligung wegen Covid-19 verschoben

Photo : YONHAP News

Wegen des neuen Coronavirus sind mehrere Militärmanöver mit südkoreanischer Beteiligung verschoben worden.Wie aus Kreisen der südkoreanischen Streitkräfte am Dienstag verlautete, habe die Armee darauf verzichtet, Analysten und Beobachter in das nationale Übungszentrum der USA im kalifornischen Fort Irwin zu schicken. Die USA hätten um die Verschiebung des Besuchs gebeten.Eine Anti-Terror-Übung mit der Mongolei, die Ende April stattfinden sollte, werde auf Wunsch der mongolischen Seite voraussichtlich ebenfalls verschoben. Südkorea hatte 18 Elitesoldaten zu der Übung schicken wollen.Wegen des Coronavirus wurde außerdem ein multinationales Seemanöver in Indien abgesagt. Das Manöver, an dem auch die USA, Russland, Bangladesch, Sri Lanka und Großbritannien beteiligt sind, sollte ursprünglich nächste Woche beginnen.Auch ein Seemanöver zwischen Südkorea und den USA in diesem Monat wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.