Mindestens 80 Corona-Infektionen im Zusammenhang mit Seouler Call-Center gemeldet

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus im Zusammenhang mit einem Call-Center im Seouler Viertel Guro ist inzwischen auf mindestens 80 gestiegen.Die Seouler Stadtverwaltung teilte am Dienstag mit, dass die Zahl der Infektionsfälle unter ihren Einwohnern im Zusammenhang mit dem Call-Center mit Stand von 13 Uhr 40 betrage. Die Zahl stieg jedoch später auf mehr als 50.Das Viertel Yangcheon teilte mit, dass am Dienstagabend bei drei Angehörigen infizierter Mitarbeiter und einem weiteren Mitarbeiter Infektionen bestätigt worden seien.Vier weitere Infektionen wurden im Stadtteil Gwanak nachgewiesen, es handelt sich um einen Mitarbeiter und drei Angehörige von angesteckten Mitarbeitern. In Mapo steckten sich vier Mitarbeiter an. In Dongjak und Yeongdeungpo wurden jeweils bei drei und fünf Mitarbeitern Infektionen bestätigt.In Incheon stieg die Zahl der bestätigten Infektionsfälle im Zusammenhang mit dem Call-Center auf 15. Eine Kontaktperson wurde inzwischen zusätzlich positiv getestet.Neben den Mitarbeitern des Call-Centers und ihren Familien werden auch Angestellte anderer Firmen in dem Gebäude, wo das Call-Center ansässig ist, getestet werden. Daher wird befürchtet, dass die Zahl der Infektionen weiter steigen wird.