Seoul will nötigenfalls Evakuierungsflüge für Südkoreaner in Italien überprüfen

Photo : YONHAP News

Angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Italien will die südkoreanische Regierung nötigenfalls überprüfen, mit Chartermaschinen dortige Südkoreaner auszufliegen.Das sagte ein leitender Beamter des Außenministeriums am Dienstag Reportern gegenüber. Am Vortag habe das Ministerium in einer Videokonferenz mit der dortigen diplomatischen Vertretung die Situation der Landsleute in Italien unter die Lupe genommen und über die Notwendigkeit einer Unterstützung für ihre Rückkehr diskutiert.Es sei noch nicht an der Zeit, außerordentliche Flüge nach Italien zu überprüfen. Abhängig von der Lage werde jedoch der Einsatz von Chartermaschinen erwogen, hieß es.Nach Angaben des Ministeriums halten sich derzeit etwa 4.000 Südkoreaner in Italien auf.In Italien übertraf die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen mittlerweile 10.000, die Zahl der Todesfälle stieg auf über 600.Die Regierung überprüft, auch für Einreisende aus Italien ein spezielles Einreiseverfahren einzuführen, das derzeit für Einreisende aus China und Japan gilt.