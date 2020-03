Koreanergemeinde in Hongkong spendet Mundschutzmasken für Daegu

Photo : YONHAP News

Südkoreaner in Hongkong haben der vom neuartigen Coronavirus hart betroffenen Stadt Daegu Mundschutzmasken gespendet.Der Koreanische Einwohnerverein in Hongkong teilte am Dienstag mit, in Kooperation mit Organisationen von Koreanern 57.600 Mundschutzmasken nach Daegu geschickt zu haben.Ein südkoreanischer Unternehmer in Hongkong spendete 50.000 Masken. 7.600 Masken waren übrig geblieben, nachdem der Verein Masken an Südkoreaner in Hongkong verteilt hatte.Die Organisation führt derzeit auch eine Spendenkampagne für Daegu durch.