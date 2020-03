Südkorea berät mit 20 Ländern über Ausnahmen für Geschäftsleute von Einreisebeschänkungen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will für Geschäftsleute Ausnahmen von strengeren Auflagen für die Einreise erwirken.Zurzeit werden daher Gespräche mit rund 20 Regierungen geführt, die wegen der Covid-19-Ausbreitung die Einreise aus Südkorea einschränken oder verbieten.Das sagte ein leitender Beamter des Außenministeriums am Dienstag Reportern gegenüber. Mit den rund 20 Ländern betreibt Südkorea einen engen wirtschaftlichen Austausch.Unter anderem würde mit der Türkei, China, Vietnam, Indien, Kuwait und Katar diskutiert. Dies hätten dort ansässige Unternehmen gefordert, hieß es.Samsung Display will 700 Techniker in seine Fabrik in Vietnam schicken. Dies gestaltet sich jedoch schwierig, weil die vietnamesische Regierung Einreisende aus Südkorea 14 Tage lang isoliert.Wie verlautete, habe die dortige Niederlassung die vietnamesische Regierung darum gebeten, geschäftliche Besuche aus Südkorea zu erlauben. Das südkoreanische Außenministerium berate darüber mit der vietnamesischen Regierung.Das Außenministerium suche auch das Gespräch mit Japan, das jüngst die Einreisebestimmungen für Reisende aus Südkorea verschärft hatte.Unterdessen teilte das Außenministerium mit, dass drei Länder Ausnahmen gewährt hätten. Um welche Länder es sich handele, wurde nicht bekannt. Südkoreanische Medien vermuten, dass es sich um asiatische Länder handele.