Erwerbstätigenzahl erneut um mehr als 400.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist den dritten Monat in Folge um mehr als 400.000 gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes waren im Februar 26,83 Millionen Menschen berufstätig. Das sind 492.000 mehr als ein Jahr zuvor.Nach einem Zuwachs von 516.000 im Dezember und 568.000 im Januar wurde damit erneut die 400.000er-Marke übertroffen.Die Beschäftigungsquote bei den über 15-Jährigen betrug 60 Prozent. Das ist der höchste Stand in einem Februar seit der Einführung der monatlichen Statistiken.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren belief sich auf 66,3 Prozent. Das ist ebenfalls der neue Februar-Rekord.Die Arbeitslosenquote sank um 0,6 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 4,1 Prozent.