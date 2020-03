Südkorea und Japan beenden Marathongespräche über Exportkontrollen ergebnislos

Photo : YONHAP News

Die Regierungen Südkoreas und Japans haben Gespräche über die Exportkontrollpolitik beendet, ohne ein konkretes Ergebnis erzielt zu haben.Beamte beider Länder hielten am Dienstag 16 Stunden lang eine Videokonferenz ab.Beide Länder hätten ihre Pläne für die Verbesserung der gesetzlichen und institutionellen Fähigkeiten zur Exportkontrolle einschließlich der Verbesserung des Systems in Südkorea positiv bewertet, teilten sie am Mittwoch mit.Sie hätten die Meinung geteilt, dass sie die Kooperation verstärken sollten, damit ihre Exportkontrollen und Kontrollen des Technologietransfers effizient durchgeführt werden könnten, hieß es weiter.Seoul konnte jedoch von Tokio keine Antwort darauf erhalten, wann es seine Ausfuhrbeschränkungen für drei Halbleiter- und Displaymaterialien gegenüber Südkorea aufheben will.Stattdessen hieß es, dass beide Seiten vereinbart hätten, Dialog und Kommunikation für eine Lösung anstehender Angelegenheiten fortzusetzen.Der Dialog hätte nach dem ursprünglichen Plan in Seoul stattfinden sollen. Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wurde er durch eine Videokonferenz ersetzt.