Politik Südkorea will Infektionsketten noch systematischer verfolgen

Südkorea will im Zuge der Ausbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 die Kontaktketten der Erkrankten noch systematischer verfolgen.



Hierfür sollen hochmoderne Technologien zum Einsatz kommen, teilten Regierungsbeamte heute mit.



Die zuständigen Ermittler sollen schnellen Zugriff auf Daten aus Überwachungskameras und zu Kreditkartentransaktionen bekommen, um die Routen der Patienten rekonstruieren zu können.



Entwickelt wurde das System von Ministerium für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnik, dem Ministerium für Infrastruktur und Transport und den Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC). Dieses soll ab Montag zum Einsatz kommen.



Grundlage ist ein Datenmanagementsystem für intelligente Städte, an dem die Zentralregierung und die Stadt Daegu bereits arbeiteten.



Bislang hatten sich Mitarbeiter des KCDC für die Auswertung der Bilder von Überwachungskameras und Kreditkarteneinsätze bestätigter Patienten zunächst an die Polizei wenden müssen. Dieser Umweg führte zu Verzögerungen.



Das neue System soll den Ermittlern der Seuchenschutzbehörde einen sofortigen Zugriff auf diese Daten erlauben.