Profi-Baseball-Liga vertagt wegen Covid-19 Saisonstart

Photo : YONHAP News

Die Profi-Baseball-Liga hat den Saisonstart angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschoben.Die Koreanische Baseball-Organisation (KBO) beschloss am Dienstag bei einer Dringlichkeitssitzung, die für den 28. März vorgesehene Saisoneröffnung auf April zu verschieben.Es ist das erste Mal seit der Gründung der südkoreanischen Profi-Baseball-Liga im Jahr 1982, dass der Saisonstart verschoben werden musste.KBO will aber spätestens Mitte April in die neue Saison starten. Notfalls sollen die ersten Spiele ohne Zuschauer ausgetragen werden, damit jedes Team wie geplant 144 Saisonspiele absolvieren kann.Auch im Fußball, Volleyball und Basketball müssen Partien wegen des Coronavirus neu angesetzt werden.