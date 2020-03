Nordkorea setzt sich für Produktion von Schutzmaterialien gegen Coronavirus ein

Photo : YONHAP News

Nordkorea setzt sich laut seinen Staatsmedien für die Produktion von Schutzmaterialien gegen das neuartige Coronavirus ein.Wie die Zeitung „Rodong Sinmun“ am Mittwoch schrieb, hätten sämtliche Textil- und Bekleidungsfabriken in Chongju in der Provinz Nord-Pyongan auf die Produktion von Mundschutzmasken umgestellt. Die Provinz grenzt an China an.Gesundheitsbehörden wollen die Produktion von Desinfektionsmitteln steigern, um alle Fabriken, Unternehmen, kollektive Landwirtschaftsbetriebe sowie Wohnviertel damit zu versorgen.Auf einem von der Zeitung veröffentlichten Foto einer Seifenfabrik ist zu sehen, dass verschiedenartige Desinfektionsmittel hergestellt werden.Die Zeitung schrieb weiter, dass auch in Suan in der Provinz Nord-Hwanghae größte Aufmerksamkeit auf Projekte zur Prävention von Infektionskrankheiten gerichtet werde. Medizinische Geräte und Schutzmaterialien würden in ausreichender Zahl sichergestellt, und verschiedenartige Transportmittel einschließlich Rettungswagen stünden jederzeit zur Verfügung, um eine sofortige Mobilisierung zu ermöglichen.Nordkorea hatte nach dem Ausbruch von Covid-19 in China vorsorgliche Maßnahmen wie eine Grenzsperre und Isolierung verdächtiger Patienten ergriffen, um eine Einschleppung ins Land zu verhindern. Das Land hatte allen Einwohnern angeordnet, außerhalb der eigenen Wohnräume eine Mundschutzmaske zu tragen.