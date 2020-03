Regierungsblock erwägt für Corona-Bekämpfung Aufstockung des Zusatzbudgets

Photo : YONHAP News

Der Regierungsblock will für die Bekämpfung der Lungenkrankheit Covid-19 das Zusatzbudget aufstocken.Das teilte der Chef der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Lee Nak-yeon, am Sitz der Nationalversammlung mit. Vertreter der Partei und der Regierung hatten zuvor über das weitere Vorgehen in der Krise beraten.Lee sagte gegenüber Reportern, das Budget werde voraussichtlich erhöht und die Zahl der staatlich unterstützten Programme steigen. Die Regierung könne nächste Woche eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung kleiner Unternehmen sowie der Reise- und Luftfahrtbranche bekannt geben. Diese seien von dem Covid-19-Ausbruch besonders hart betroffen.Der Gesetzentwurf für die Ausweitung der Hilfe und Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel soll bis Anfang kommender Woche im Parlament verabschiedet werden.Die Regierung hatte letzte Woche einen Zusatzhaushalt in Höhe von 11,7 Billionen Won oder 9,8 Milliarden Dollar vorgeschlagen. Dieser wird zurzeit von der Nationalversammlung überprüft.