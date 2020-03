US-Botschafter lobt Coronavirus-Kontrollen von Ausreisenden am Flughafen Incheon

Photo : YONHAP News

US-Botschafter Harry Harris hat den Internationalen Flughafen Incheon besucht, um die Coronavirus-Kontrollen von Passagieren der Flüge in die USA zu besichtigen.Harris suchte am Mittwochvormittag den Terminal 2 des Flughafens auf und beobachtete, wie eine Wärmebildkamera in der Abflughalle funktionierte. Er sah dann an einem Flugsteig zu, wie die Passagiere eines Flugs von Korean Air in Richtung Atlanta Fieberkontrollen unterzogen wurden. Der Diplomat ließ sich seine Temperatur ebenfalls messen.Harris sagte, dass die Regierung und der Flughafen Incheon in Kooperation und mittels präziser stufenweiser Maßnahmen daran arbeiteten, die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Das koreanische Modell könne weltweit als Vorbild dienen.Nach Angaben des Außenministeriums erfolgte der Flughafenbesuch auf Wunsch des Botschafters, der sich vor Ort einen Eindruck vom Kontrollnetz des Flughafens Incheon machen wollte.Am Flughafen Incheon werden alle Ausreisenden einer dreistufigen Fieberkontrolle unterzogen.