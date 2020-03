Erwachsene in Südkorea lesen pro Kopf 7,5 Bücher im Jahr

Photo : YONHAP News

Die Erwachsenen in Südkorea lesen weniger als früher, während Schüler mehr lesen.Das ergab ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht des Kulturministeriums über eine Untersuchung zum Leseverhalten der Bürger 2019. Demnach las ein Erwachsener im Jahresschnitt 7,5 Bücher, einschließlich E-Books. Das sind 1,9 Bücher weniger verglichen mit dem Stand im Jahr 2017.Dagegen lasen die Grund-, Mittel- und Oberschüler durchschnittlich 40,7 Bücher, damit 6,4 Bücher mehr als zwei Jahre zuvor.Der Anteil derjenigen, die in einem Jahr mindestens ein Buch lasen, betrug 55,7 Prozent bei den Erwachsenen und 92,1 Prozent bei den Schülern.Die Erwachsenen widmeten im Schnitt 31,8 Minuten an einem Werktag dem Lesen, damit 8,4 Minuten länger als 2017. Bei den Schülern waren es 89,5 Minuten, 40,1 Minuten länger.