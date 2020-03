Seoul hält Herstellung von Masken im Industriepark Kaesong für derzeit kaum realisierbar

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Forderungen, im Industriepark Kaesong Mundschutzmasken zu produzieren, de facto eine Absage erteilt.Es sei derzeit schwer realisierbar, in dem seit Jahren stillgelegten innerkoreanischen Industriepark Mundschutzmasken herzustellen.Das sagte der kommissarische Sprecher des Vereinigungsministeriums, Yeo Sang-gi, am Mittwoch vor der Presse.Die Regierung verstehe die Absichten hinter der Forderung, weil damit Schwierigkeiten infolge von Covid-19 überwunden werden sollten. Sie halte zudem unverändert an der Position fest, dass in der Industriezone Kaesong der Betrieb wieder aufgenommen werden sollte. Jedoch müssten zuvor reale Probleme überprüft werden, sagt Yeo.Ein Neustart der Produktion in Kaesong brauche Zeit, da die Anlagen kontrolliert werden müssten. Zudem müsse berücksichtigt werden, wie die Rohmaterialien für die Herstellung der Schutzmasken nach Kaesong gelangen können. Im Falle einer Wiederaufnahme der Produktion könnten enge Kontakte zwischen Süd- und Nordkoreanern im Innenraum für Belastungen sorgen, hieß es weiter.Am Mittwochmorgen kam es in Südkorea zu Problemen bei der Ausgabe der preisgünstigen und öffentlich zugeteilten Mundschutzmasken. Der Zugang zum System zur Feststellung eventueller doppelter Käufe war eine Stunde lang nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich.