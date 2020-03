Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse ist am Mittwoch auf ein Vierjahrestief abgerutscht.Der Kospi verlor 2,78 Prozent auf 1.908,27 Zähler. Es war der niedrigste Stand seit dem 17. Februar 2016.Die Anleger trieb die Sorge um, dass ein länger andauernder Covid-19-Ausbruch zu einer Rezession führen könnte.Das Coronavirus verbreite sich in Europa und den USA rasch, damit habe die Panik an den Finanzmärkten eine neue Stufe erreicht, sagte Park Hee-cheol von Mirae Asset Daewoo der Nachrichtenagentur Yonhap.