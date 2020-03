WHO erklärt Covid-19 zur Pandemie

Photo : YONHAP News

Die Weltgesundheitsorganisation hat Covid-19 zur Pandemie erklärt.WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Genf, das Wort Pandemie werde nicht leichtfertig verwendet, da es unbegründete Angst verursachen oder den falschen Eindruck erwecken, könne, dass der Kampf vorüber sei. Doch sei seine Organisation zu der Einschätzung gelangt, dass die Beschreibung nun zutreffend sei.Die Einstufung als Pandemie bedeute jedoch keine Veränderung der Gefahren durch das Virus oder für die Aufgaben der Regierungen weltweit.Niemals zuvor habe es eine von einem Coronavirus verursachte Pandemie gegeben und es werde die erste Pandemie sein, die kontrolliert werden könne.Wenn die Länder aufspüren, testen, behandeln, isolieren, verfolgen und mobilisieren, könnte in vielen Fällen verhindert werden, dass einzelne Infektionen zu Clustern werden oder einer lokalen Verbreitung führen. Selbst Länder mit einer lokalen Verbreitung könnten das Blatt noch wenden.Einige Länder hätten gezeigt, dass das Virus kontrolliert werden könne. Er dankte Südkorea, Iran und Italien für deren Maßnahmen gegen den Ausbruch. Diese Maßnahmen erforderten, so wie in China auch, hohe soziale und wirtschaftliche Kosten, sagte er weiter.