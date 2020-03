Südkorea verhängt Reisewarnung für ganz Italien

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat am Mittwoch eine Reisewarnung für Italien ausgegeben.Für alle Landesteile Italiens mit Ausnahme der noch schwerer betroffenen fünf Provinzen gilt die niedrigste Warnstufe, nach der im Falle von Reisen dorthin zur Vorsicht gemahnt wird.Das Ministerium begründete die Maßnahme mit der landesweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Italien. Das Land habe zudem landesweite Reisebeschränkungen beschlossen. Daher werde befürchtet, dass südkoreanische Staatsbürger Schaden nehmen könnten.Für die vom Covid-19-Ausbruch besonders hart betroffenen fünf Provinzen einschließlich der Lombardei gilt bereits die zweitniedrigste Warnstufe. Den Landsleuten wird von Reisen in diese Gebiete abgeraten.