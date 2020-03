UN-Bericht: Nahrungshilfe für zehn Millionen Nordkoreaner dringend erforderlich

Photo : YONHAP News

Einer UN-Organisation zufolge sind rund zehn Millionen Einwohner in Nordkorea dringend auf Nahrungshilfe angewiesen.Das habe die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht zur Weltklimasituation 2019 geschrieben, berichtete der US-Sender Radio Free Asia am Donnerstag.Zehn Millionen entspreche etwa 40 Prozent der gesamten Einwohnerzahl Nordkoreas.Laut dem Bericht herrschten in Nordkorea das zweite Jahr in Folge Wetterkapriolen, darunter Trockenheit. Zwischen Januar und März letzten Jahres habe es lediglich 56,3 Millimeter Niederschlag gegeben, so wenig wie noch nie seit 1917.Die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) hatte in einem am 5. März veröffentlichten Bericht Nordkorea auf die Liste der Länder gesetzt, die dringend Nahrungshilfe benötigen.