Boxerin Oh Yeon-ji holt Gold in Olympia-Qualifikation

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Boxerin Oh Yeon-ji hat die olympische Qualifikation als Erstplatzierte beendet.Im Finale in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm der Qualifikation für Asien und Ozeanien am Mittwoch (Ortszeit) in Amman, Jordanien, besiegte sie die Inderin Simranjit Kaur mit 5:0.Die Goldmedaillistin der Asienspiele 2018 hatte sich bereits mit dem Einzug ins Halbfinale für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert.Insgesamt 13 Südkoreaner, acht Männer und fünf Frauen, kämpften in der Qualifikation um einen Startplatz bei den Spielen in Tokio. Neben Oh sicherte sich Im Ae-ji ein Olympiaticket, sie holte Bronze in der Gewichtsklasse bis 57 Kilo.