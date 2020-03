Südkorea verschiebt wegen Covid-19 Truppenablösung in Südsudan

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den geplanten Austausch von Soldaten seiner Friedenstruppe im Südsudan verschoben.Laut einer Regierungsquelle bat Südsudan zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Vereinten Nationen darum, dass keine Friedenssoldaten aus fünf Ländern einschließlich Südkoreas einreisen sollten. Die UN hätten die Bitte an das südkoreanische Verteidigungsministerium weitergeleitet.Das Ministerium wollte am 9. März den 11. Trupp der Einheit Hanbit durch den 12. Trupp ablösen lassen. Die Einheit wird als Teil der UN-Friedenstruppen seit 2013 im Südsudan eingesetzt. Sie unterstützt das Land beim Wiederaufbau nach dem Bürgerkrieg und bietet humanitäre Hilfe an.Libanon erlaubte unterdessen die Einreise von Friedenssoldaten, obwohl es Ausländern die Einreise untersagt, die in Südkorea, China und Italien waren. In Libanon ist die südkoreanische Friedenstruppe Dongmyeong im Einsatz.