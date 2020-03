Guatemala verhängt Einreiseverbot für Südkoreaner – Argentinien beschließt Isolierung

Photo : YONHAP News

Zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus hat Guatemala ein Einreiseverbot für Reisende aus Südkorea und weiteren schwer betroffenen Ländern verhängt.Sein Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mit, ab Donnerstag den Staatsbürgern Südkoreas, Chinas, Irans und europäischer Länder die Einreise zu untersagen.In dem zentralamerikanischen Staat wurde noch keine Infektion mit dem neuen Coronavirus nachgewiesen.Unter den lateinamerikanischen Ländern verbieten unter anderem El Salvador, Jamaika und Haiti die Einreise von Ausländern, die in Südkorea waren.Argentinien will Einreisende aus acht Ländern einschließlich Südkoreas unter eine 14-tägige Quarantäne stellen. Neben Südkorea sind China, Japan, Iran, Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien betroffen.Präsident Alberto Fernandenz sagte in einem Radiointerview, dass die Maßnahme nicht freiwillig und auch keine Empfehlung sei. Dies sei eine Pflicht. Sollte man sich nicht daran halten, begehe man ein Verbrechen, das die öffentliche Gesundheit gefährde.In Argentinien wurden bisher 19 Coronavirus-Infektionen bestätigt, es gab einen Todesfall. Alle erkrankten nach einer Auslandsreise.