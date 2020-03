Nationales Erstes koreanisches Coronavirus-Todesopfer in Hauptstadtregion gemeldet

In der Hauptstadtregion ist ein Todesfall im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.



Die Stadtverwaltung von Seongnam teilte heute mit, dass ein 82-jähriger Infizierter während seiner Behandlung in Quarantäne im Myongji Krankenhaus in Goyang verstorben sei.



Es handelt sich um den 67. Todesfall unter den Covid-19-Kranken im Land und das erste einheimische Todesopfer in der Hauptstadtregion. Zuvor war am 25. Februar ein Corona-Infizierter aus der Mongolei in demselben Krankenhaus gestorben.



Die Frau des Verstorbenen steckte sich ebenfalls mit dem Coronavirus an und wird im städtischen Krankenhaus von Seongnam behandelt.