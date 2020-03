Zahl der Coronavirus-Infektionen in Südkorea steigt auf 7.869

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Südkorea ist auf 7.869 gestiegen.Am Mittwoch seien 114 Neuinfektionen nachgewiesen worden, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) am Donnerstag mit. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen hat sich damit nach 242 am Dienstag mehr als halbiert.73 Neuninfektionen wurden in Daegu gemeldet, acht in der Provinz Nord-Gyeongsang. In Seoul wurden 19 neue Infektionsfälle nachgewiesen, vor allem wegen der Masseninfektionen in einem Call-Center im Viertel Guro. In der Provinz Gyeonggi wurden drei neue Patienten bestätigt.Sejong meldete fünf Neuinfektionen, Daejeon und Süd-Chungcheong jeweils zwei. Jeweils ein neuer Ansteckungsfall wurde in Süd-Gyeongsang und Busan erfasst.Die Zahl der Corona-Todesfälle nahm auf 67 zu. Mit Stand von 0 Uhr am Donnerstag gab es zwar 66 bestätigte Todesfälle, heute Vormittag wurde jedoch ein weiteres Todesopfer in der Provinz Gyeonggi gemeldet. Es handelt sich um einen 82-jährigen Koreaner und damit das erste koreanische Todesopfer in der Hauptstadtregion.Die Zahl der geheilt aus der Quarantäne entlassenen Corona-Patienten stieg um 45 auf insgesamt 333.