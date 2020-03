Südkorea weitet spezielles Einreiseverfahren auf Reisende aus fünf europäischen Ländern aus

Photo : YONHAP News

Angesichts der europaweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat Südkorea beschlossen, das spezielle Einreiseverfahren auf Besucher aus fünf europäischen Ländern auszuweiten.Das spezielle Einreiseverfahren gelte ab Sonntag für Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und die Niederlande, teilte das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz am Donnerstag vor der Presse mit.Betroffen sind Reisende, die aus den fünf Ländern kommen, und solche, die in den vergangenen 14 Tagen vor der Ankunft in Europa abreisten und über Dubai oder Moskau kamen.Das verschärfte Einreiseverfahren gilt derzeit für Reisende aus China, Hongkong, Macau, Japan, Italien und Iran.