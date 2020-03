Nationales Babyboomer kaufen gerne online ein

Die Babyboomer in Südkorea kaufen fast so gerne online ein wie die Millennials.



30,6 Prozent der Babyboomergeneration (Jahrgänge 1955 bis 1963) tätigten Online-Einkäufe, teilte die Beratungs- und Marketing-Firma Lotte Members mit. Die Firma bezog sich auf die Ergebnisse einer Umfrage, die ihre Forschungsplattform Lime durchführte.



Bei den Millennials, die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den frühen 2000er geboren wurden, liegt der Anteil bei 35 Prozent.



Als Grund fürs Online-Einkaufen wurde unter anderem genannt, dass sich so der günstigste Preis am leichtesten ermitteln lasse und der Preisvergleich einfach sei.



Nach weiteren Angaben suchen 72,5 Prozent der Babyboomer mit dem Smartphone nach Informationen. 61,2 Prozent laden verschiedene Applikationen herunter. Zudem nutzen 93,7 Prozent YouTube.