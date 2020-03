Südkorea will nach Ausrufung von Pandemie Eindämmungsmaßnahmen nicht ändern

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat nicht vor, angesichts der Erklärung von Covid-19 zur Pandemie ihre Eindämmungsmaßnahmen zu ändern.Das sagte Yoon Tae-ho vom zentralen Hauptquartier für Katastrophenschutz am Donnerstag vor der Presse.Es würden keine zusätzlichen Maßnahmen wegen der Erklärung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ergriffen. Es reiche aus, die vorhandenen Maßnahmen fortzusetzen, hieß es.Zur Begründung hieß es, dass in Südkorea bereits die höchste Warnstufe wegen Covid-19 gelte. Es würden demgemäß Maßnahmen durchgeführt.