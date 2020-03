Innerkoreanisches Medizinergruppe schlägt gemeinsame Produktion von Mundschutzmasken in Kaesong vor

Eine Medizinerorganisation in Südkorea hat vorgeschlagen, in Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea im innerkoreanischen Industriepark Kaesong Mundschutzmasken und Schutzkleidung zu produzieren.



Angesichts der Ausbreitung von Covid-19 herrsche in Südkorea ein Mangel an Masken und Schutzkleidung trotz des intensiven Vorgehens der Regierung, betonte Association of Healthcae for Korean Unification heute. Es gebe zudem Medienberichte, dass in Nordkorea 10.000 Personen zu Hause überwacht würden. Diese Krise könne jedoch zu einer Gelegenheit werden, um die Lebensfäden in Süd- und Nordkorea miteinander zu verbinden.



Im Industriepark Kaesong sei ein Maskenhersteller ansässig, der eine Million Mundschutzmasken im Monat produzieren könne. Es gebe zudem über 50 Nähfabriken, die Masken aus Baumwolle und Schutzkleidung fertigen könnten. Dort gebe es 35.000 erfahrene Arbeitskräfte, daher sollten Diskussionen über die gemeinsame Maskenproduktion eingeleitet werden, forderte die Organisation.