Südkorea beschließt neue Richtlinien zur Corona-Vorbeugung in engen Arbeitsräumen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat zur Vorbeugung einer Ausbreitung des Coronavirus neue Richtlinien für enge Arbeitsräume beschlossen.Die Koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) teilten am Donnerstag mit, die Richtlinien beträfen Firmen mit engen Büros und öffentliche Einrichtungen wie Internet-Cafés, Karaoke-Bars und Fitnesszentren. Denn in solchen Einrichtungen bestehe ein erhöhtes Risiko einer Masseninfektion.Zu den Maßnahmen zählt die Bestimmung von Quarantäne-Verantwortlichen und die Erstellung einer Notfallliste für die lokalen Gesundheitsbehörden. Auch solle bei den Angestellten zweimal täglich Fieber gemessen werden. Die Seuchenkontrollbehörde empfiehlt außerdem, Telearbeit einzuführen, die Bürozeiten flexibler zu gestalten und für einen größeren Abstand zwischen Kollegen zu sorgen.Hintergrund der neuen Vorgaben ist eine Masseninfektion in einem Call-Center in Seoul. Dort hatte die Unterbringung der Mitarbeiter auf engem Raum eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus offenbar begünstigt. Bislang gibt es 105 bestätigte Corona-Fälle im Zusammenhang mit dem Call-Center.