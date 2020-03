Außenministerin: Südkoreas Maßnahmen unterscheiden sich von Japans Einreisebeschränkungen

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat betont, dass sich Japans Einreisebeschränkungen gegenüber Südkoreanern und Südkoreas Maßnahmen als Reaktion darauf qualitativ voneinander unterscheiden.Das sagte Kang am Vorabend in der Nachrichtensendung KBS News 9.Japan habe damit begonnen, Einreisende aus Südkorea 14 Tage lang zu isolieren. Südkorea fordere Einreisende auf, das festgelegte Verfahren zu absolvieren, hieß es.Japan stoppte angesichts der Ausbreitung von Covid-19 die visumfreie Einreise von Südkoreanern und fordert Einreisende aus Südkorea auf, freiwillig 14 Tage lang an bestimmten Orten zu bleiben. Südkorea weitete neben dem Stopp des Programms für die visumfreie Einreise sein spezielles Einreiseverfahren auf Ankömmlinge aus Japan aus.Laut der Ministerin werde derzeit keine Evakuierung von Südkoreanern aus Italien erwogen. Es gebe Flüge und Züge führen. Italien verfüge nach ihrer Einschätzung über ein fortschrittliches Gesundheitssystem, daher könnten Erkrankte dort behandelt werden.