Innerkoreanisches KCNA: Kim Jong-un beaufsichtigt "Artilleriefeuer-Wettbewerb"

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine Artillerieübung beaufsichtigt.



Kim habe am Donnerstag einen "Artilleriefeuer-Wettbewerb" zwischen den Artillerieeinheiten des 7. Korps und des 9. Korps geleitet, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.



Kim sagte, er hoffe, dass die Übung als Anlass diene, um die Artilleriekraft der Volksarmee erneut zu wecken.



Wo die Übung stattfand, wurde nicht bekannt. Die Formulierung „ein sehr windiger Übungsplatz“ in dem Bericht deutet jedoch auf einen Ort an der Küste hin.



Nordkorea hält seit dem 28. Februar im Rahmen seines Wintermanövers gemeinsame Artillerieübungen von Heer, Marine und Luftwaffe ab.