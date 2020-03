US-Militär warnt vor fortdauernder Bedrohung durch Nordkoreas Raketen

Photo : YONHAP News

Ein ranghoher US-Militär hat vor einer fortdauernden Bedrohung durch Nordkoreas Raketen gewarnt.Nordkorea treibe Bemühungen für die Stationierung von Raketen voran, die das Festland der USA erreichen könnten. Das berichtete der Direktor des Raketenabwehramts Jon Hill in einem Bericht für einen Unterausschuss des Repräsentantenhauses. Der Ausschuss trat am Donnerstag zusammen.Hill weist auf eine Vielfalt an Tests ballistischer Raketen hin, darunter von mobilen Rampen und U-Booten aus abgefeuerte Raketen. Auch habe Nordkorea ballistische Raketen und die Technologie für deren Herstellung exportiert.Der Vizeadmiral warnte, dass mögliche Gegner der USA die Zahl und Kapazitäten ihrer bestehenden Waffensysteme erhöhen und gleichzeitig neue Raketentypen erhalten würden. Dies könne einen Wendepunkt für die Pläne zur US-Raketenabwehr schaffen.Der Kommandeur des United States Northern Command und Kommandeur des North American Aerospace Defense Command, Terrence O’Shaughnessy, berichtete dem Gremium, dass Nordkorea die USA weiterhin offen mit Interkontinentalraketen bedrohe, die atomare Sprengköpfe transportieren könnten.Andere Verteidigungsbeamte warnten, dass die Sicherheit der USA bedroht sein könne, wenn die Stationierung von bodengestützten Abfangraketen mit der Bedrohung durch nordkoreanische ICBM nicht Schritt halten könne. Weiter hieß es, dass Pjöngjang weiterhin Raketen mit kurzer und mittlerer Reichweite entwickele, um politische und wirtschaftliche Vorteile zu erlangen und Zwang auf seine Nachbarn auszuüben.