Wirtschaft Schärfere Meldevorschriften für Wohnungstransaktionen ab heute

Ab dem heutigen Freitag gelten schärfere Meldevorschriften für Wohnungstransaktionen.



Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass Änderungen der Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Meldung von Immobiliengeschäften heute in Kraft träten.



Wer in einem von 45 Gebieten eine mindestens 300 Millionen Won teure Wohnung kauft, ist dazu verpflichtet, einen Finanzierungsplan einzureichen. Die Regelung galt bisher für 31 Zonen mit überhitzter Spekulation, darunter alle Viertel der Hauptstadt Seoul.



In den restlichen Gebieten gilt die Regelung nur für Wohnungen, die teurer als 600 Millionen Won sind.



In den Zonen mit überhitzter Spekulation sollen auch Belege für die Finanzierbarkeit wie ein Nachweis über Bankguthaben eingereicht werden, sollte der Wohnungspreis 900 Millionen Won übertreffen.