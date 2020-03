Mercedes-Benz und Maserati rufen in Südkorea fast 26.000 Fahrzeuge zurück

Photo : KBS

Der deutsche Autohersteller Mercedes-Benz muss in Südkorea über 24.000 Fahrzeuge zurückrufen.Das gab das südkoreanische Transportministerium heute bekannt.Das Unternehmen rufe freiwillig 24.327 Fahrzeuge in die Werkstatt zurück. Bei 21.760 Fahrzeugen funktioniere das Gurtschloss nicht richtig. An den übrigen Fahrzeugen gebe es ein Problem mit den auf der Sonnenblende aufgedruckten Airbag-Warninformationen auf der Fahrerseite.Von dem Rückruf betroffen sind Fahrzeuge 28 verschiedener Modelle, die zwischen Juni und November 2018 hergestellt wurden, darunter auch der CLS 400d 4MATIC.Forza Motors Korea, der Vertrieb für Ferrari und Maserati in Südkorea, will am 23. März 1.430 Fahrzeuge zurückrufen, darunter Maserati Quattroporte 350 and Ghibli Diesel. Grund ist ein fehlerhaftes Bauteil zwischen Motor und Batterie.